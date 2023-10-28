سلوفاكيا تطالب بإعادة النظر في اتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة وترفض دعم أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كالينياك، إن سلوفاكيا ستعيد النظر في شروط اتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة.

وكتب كالينياك في صفحته على "فيسبوك"، بعد اجتماع مع السفير الأمريكي: "في الاجتماع، نقلنا إلى السفير الأمريكي موقف الحكومة السلوفكية، لن نرسل شحنات جديدة من مستودعات الذخيرة السلوفاكية إلى أوكرانيا ويجب مراجعة معاهدة الدفاع".

بدوره تحدث رئيس الوزراء الجديد روبرت فيكو عن ضرورة إعادة النظر في اتفاقيات التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

ووفقا له، يمكن لسلوفاكيا التوصل إلى اتفاقية مناسبة أكثر من الاتفاقية الحالية، واشار إلى أن جمهورية التشيك وقعت نفس الاتفاقية مع الولايات المتحدة، ولكن بشروط أفضل.

ويمنح الاتفاق الذي توصلت إليه سلوفاكيا مع الولايات المتحدة في فبراير 2022 الأمريكيين الحق في استخدام مطارين ويعزز تعهدهم باستثمار 100 مليون دولار في تحديث البنية التحتية الدفاعية السلوفاكية.

وقد أثارت هذه الوثيقة والتوقيع على الاتفاقية جدلا في الشارع السلوفاكي ونُظمت مسيرة للمطالبة برفض التوقيع عليها.

المصدر: نوفوستي