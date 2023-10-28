"القسام" تعلن توجيه ضربة صاروخية نحو تل أبيب وقاعدة "زيكيم" في عسقلان

أعلنت كتائب القسام توجيه ضربتين تجاه كل من تل أبيب وقاعدة "زيكيم" في عسقلان برشقات صاروخية جديدة.

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وأكدت "القسام" في بيانها، أن هذه الرشقة الصاروخية، تأتي ردا على "الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين".

وأفادت مراسلتنا بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب.

وتأتي هذه الرشقة الصاروخية ردا التوغل الإسرائيلي على قطاع غزة مساء أمس الجمعة، وتكثيفه لرقعة عمياته في القطاع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في وقت سابق أن "القوات البرية ستوسع نشاطها البري" الليلة الجمعة على السبت في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال"، بانقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل في قطاع غزة وانعزاله عن العالم بعد قصف الليلة الماضية.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة ودشنوا وسما بهذه الدعوة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم starlinkforgaza الذي تصدّر قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة عبر منصة "إكس" وشارك في هذه الحملة شخصيات ومشاهير عرب وأجانب.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني". وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

يتبع..