بعد شهر من دخولها في غيبوبة.. وفاة الشابة الإيرانية آرميتا كراوند

توفيت صباح اليوم السبت الفتاة الإيرانية آرميتا كراوند التي دخلت في غيبوبة مطلع أكتوبر الجاري، خلال تواجدها في أحد قطارات الأنفاق بالعاصمة طهران.

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وأوردت وكالة "إرنا" الرسمية، أن الشابة أصيبت بانخفاض في حرارة الجسم وإغماء أثناء ذهابها إلى المدرسة في محطة مترو ساحة الشهادة بالعاصمة بداية الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاما، فقدت توازنها واصطدمت بالحافة الخارجية للمحطة، ونظرا للتأثير الكبير للصدمة، تعرض لسكتة قلبية لبضع دقائق، وتم إرسالها إلى أقرب مستشفى متخصص.

وأضافت الوكالة أن آرميتا كراوند دخلت في غيبوبة نظرا للتضرر الكبير الحاصل في الدماغ، وفارقت الحياة بعد 28 يوما من العلاج الطبي المكثف.

وتضاربت الروايات بشأن أسباب الحادث، حيث أكدت السلطات أن الفتاة "فقدت الوعي" بسبب هبوط ضغط الدم ونفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر رسميين.

وبحسب الرأي الرسمي للأطباء فإن الفتاة "تعرضت لسقطة أدت إلى إصابة في الدماغ تلتها تشنجات متواصلة وانخفاض في نسبة وصول الاكسجين إلى الدماغ وتورم في الدماغ بعد انخفاض مفاجئ في ضغط الدم في الشرايين".

في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن الفتاة انهارت بعد تعرضها "لاعتداء" من قبل عناصر في شرطة الأخلاق المولجين مراقبة احترام النساء للقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، بحسب "أ ف ب".

وتتحدر كراوند المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران الذي تقطنه غالبية من السكان الأكراد.

وأتت الحادثة بعيد حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

المصدر: وكالات