 
مباشر
عاجل
غارات إسرائيلية متواصلة وكثيفة الآن بمحيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة

نشطاء البيئة يتسلقون هرم اللوفر في باريس (فيديو)

أخبار العالم

نشطاء البيئة يتسلقون هرم اللوفر في باريس (فيديو)
AP
باريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wb5c

تسلق نشطاء البيئة هرم اللوفر في باريس وطالبوا السلطات الفرنسية بتغيير سياستها في مجال المناخ.

إقرأ المزيد
إغلاق متحف اللوفر في باريس
إغلاق متحف اللوفر في باريس "لأسباب أمنية"

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المشاركين في حركة "Dernière Rénovation" ("آخر التجديد") البيئية قاموا بتسلق هرم اللوفر في العاصمة الفرنسية وسكب طلاء برتقالي عليه والمطالبة بتغيير سياسة المناخ للسلطات الفرنسية.

وحركة "Dernière Rénovation" هي مجموعة المقاومة المدينة التي تم تأسيسها عام 2022.  تم دمجها في شبكة دولية مكونة من 11 مشروعا مناخيا بعنوان "A22" التي تقوم بأعمال غير عنيفة لرفع مستوى الوعي بقضايا المناخ.

المصدر: novosti.rs

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا