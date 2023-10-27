نشطاء البيئة يتسلقون هرم اللوفر في باريس (فيديو)

تسلق نشطاء البيئة هرم اللوفر في باريس وطالبوا السلطات الفرنسية بتغيير سياستها في مجال المناخ.

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وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المشاركين في حركة "Dernière Rénovation" ("آخر التجديد") البيئية قاموا بتسلق هرم اللوفر في العاصمة الفرنسية وسكب طلاء برتقالي عليه والمطالبة بتغيير سياسة المناخ للسلطات الفرنسية.

وحركة "Dernière Rénovation" هي مجموعة المقاومة المدينة التي تم تأسيسها عام 2022. تم دمجها في شبكة دولية مكونة من 11 مشروعا مناخيا بعنوان "A22" التي تقوم بأعمال غير عنيفة لرفع مستوى الوعي بقضايا المناخ.

المصدر: novosti.rs