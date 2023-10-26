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البنتاغون يكشف عن قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا في عهد بايدن

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البنتاغون يكشف عن قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا في عهد بايدن
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إجمالي الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة لنظام كييف في عهد الرئيس جو بايدن تخطى مبلغ الـ44.5 مليار دولار.

وتستمر الإدارة الأمريكية في الإعلان عن حزم مساعدات لنظام كييف بصورة مستمرة وكان آخرها قبل أيام عندما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لقوات كييف بقيمة 150 مليون دولار.

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وذكرت الخارجية أن "حزمة المساعدات الجديدة ستشمل على وجه الخصوص منظومات للدفاع الجوي والمدفعية والأسلحة المضادة للدبابات".

ويوم أمس 25 أكتوبر، اعترفت صحيفة "بوليتيكو" بأن طلب تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل قد يواجه مشاكل في الموافقة عليه في إطار مجلس الشيوخ الأمريكي.

بدورها، كشفت فيونا هيل كبيرة مستشاري البيت الأبيض في زمن رئاسة دونالد ترامب لشؤون روسيا، أن هناك المزيد من التساؤلات في الدول الغربية التي يتم طرحها حول الغايات والاهداف النهائية للمساعدة التي يتم تقديمها إلى كييف.

وقالت هيل في مقابلة مع "فورين بوليسي" إن المحاولات الفاشلة التي بذلتها أوكرانيا في شن هجومها المضاد أثّرت بشكل سلبي على مستوى الدعم الذي تحظى به في الدول الغربية.

وأضافت: "إذا تحدثنا عن كيفية سير الأمور، أعتقد أن هناك عنصرا عسكريا لذلك، وأن هناك عنصرا سياسيا هو الصراع في السياسة. وأود القول إن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لأوكرانيا هنا".

المصدر: Lenta.ru

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