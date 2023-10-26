واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن واشنطن خصصت حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 150 مليون دولار.

وقال بلينكن إن حزمة المساعدات الأمريكية لكييف تشمل أنظمة دفاع جوي، وأسلحة مضادة للدبابات.

وفي وقت سابق قال مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن رؤساء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق على مسألة تخصيص الحزمة الثامنة من تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وفي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، كانت مسألة دعم أوكرانيا واحدة من القضايا الرئيسية.

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن جميع زملائه تقريبا استخدموا عبارة "لقد تعبنا من أوكرانيا" في محادثاتهم معه.

ووفقا له، أصبح من الصعب الحفاظ على اهتمام المواطنين بالصراع الأوكراني، لذلك يجب حله في أسرع وقت ممكن.

المصدر: وكالات