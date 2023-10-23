هنغاريا ترفض الضغوط الأوروبية لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

انتقد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، الضغوطات التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على بودابست، لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، واعتبرها أمرا غير مقبول.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن سيارتو قوله: "نعتبر أنه من غير المقبول أن يحاولوا الضغط علينا لأسباب أمنية لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي عبارة عن رابطة سياسية واقتصادية، لذا فإن تبرير العضوية المحتملة فقط على أساس القضايا الأمنية أمر غير مقبول.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي خصص حوالي 90 مليار يورو لأوكرانيا منذ عام 2022.

وفي بداية الشهر الجاري دعا وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إلى بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن.

المصدر: نوفوستي