بيسكوف: بعد الآن العالم لن يدور في فلك الولايات المتحدة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا توافق على كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العالم بحاجة إلى نظام جديد، لكنها لا توافق على قيام واشنطن ببناء هذا النظام.

وأضاف بيسكوف: "نحن نتفق تماما مع السيد بايدن. وهذه حالة نادرة عندما نتفق تماما مع ما قاله. في الواقع، يحتاج العالم إلى نظام عالمي جديد يقوم على مبادئ مختلفة تماما".

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ووفقا للكرملين، يجب أن يكون هذا النظام العالمي خاليا من محاولات تركيز كافة آليات الإدارة في يد دولة واحدة، ومن محاولات فرض إرادتها وقراراتها على الدول الأخرى.

وقال بيسكوف: "والعكس صحيح، [يجب أن يكون هناك] نظام عالمي يقوم ليس على القواعد بل على القانون الدولي، وعلى الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

ونوه بيسكوف بأن الكرملين لا يتفق مع بايدن في جزء آخر من تصريحه. وشدد على أن "السيد بايدن ذكر أن الولايات المتحدة قادرة على بناء مثل هذا النظام. وهنا، في هذا الجزء، نحن لا نتفق معه بتاتا".

وأشار ممثل الكرملين إلى أن الولايات المتحدة تقصد النظام العالمي الذي يتمحور حول أمريكا.

المصدر: تاس