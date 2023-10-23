وصول طائرة إنذار أسترالية إلى ألمانيا "دعما لأوكرانيا"

أرسلت أستراليا طائرة إنذار من طراز E-7A Wedgetail إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر "كدعم لأوكرانيا"، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لمجلة الدفاع الأسترالية المتخصصة في المجال العسكري.

وقالت المجلة إن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية من طراز E-7A Wedgetail، هبطت في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا في 19 أكتوبر لبدء انتشار لمدة ستة أشهر لدعم أوكرانيا.

وأوضحت أن عملية النشر، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال قمة حلف "الناتو" في يوليو، ستزود الحلف "بقدرة إنذار مبكر إضافية" وفقا لوزير الدفاع ريتشارد مارليس.

وذكرت أنه ليس من الواضح حاليا ما إذا كانت الطائرة الأسترالية E-7A ستنضم إلى طائرات "الناتو" في تقديم المعلومات الاستخبارية مباشرة إلى أوكرانيا.

ووفقا لمارليس، ستشكل طائرة RAAF E-7A جزءا مهما من "طبقات الحماية المتعددة" الموجودة لحماية المساعدة العسكرية المتجهة إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الطائرة "ستوفر إنذارا مبكرا في حالة وجود أي تهديدات خارج أوكرانيا ضد بوابة المساعدات الإنسانية والعسكرية".

وأفادت المجلة بأن "طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جوا التابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والسويد وحلفائه، بما في ذلك طائرات E-7 Peace Eagles التابعة للقوات الجوية التركية، أصبحت مشهدا مألوفا بالقرب من حدود أوكرانيا"، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022.

المصدر: australian defence