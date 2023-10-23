الصين: نتفاعل مع فنلندا بالتحقيق في أسباب تضرر خط أنابيب الغاز "Balticconnector"

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في تعليقها على تقارير عن تورط سفينة لهونغ كونغ في حادث إلحاق أضرار بخط أنابيب الغاز "Balticconnector"، لإجراء تحقيق موضوعي.

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وقالت ماو نينغ: "كانت الصين تدعم دائما تعزيز التعاون الدولي من أجل الحماية المشتركة لأمن البنية التحتية العابرة للحدود. ووفقا للمعلومات المتوفرة كانت السفينة الصينية تقوم في وقت وقوع الحادث، بملاحة عادية في المنطقة المائية ذات الصلة".

وأشارت إلى أن السفينة لم تسجل وقوع أي حوادث بسبب سوء الأجواء الجوية، متابعة: "نأمل بأن تتمكن الأطراف المناسبة من تحديد ملابسات الحادث بأسرع ما يمكن وضمان موضوعية وعدالة ومهارة التحقيق".

وأضافت أن الصين وفنلندا تتفاعلان بشأن هذه المسألة

وأفادت الشرطة الجنائية المركزية في فنلندا في 20 أكتوبر الجاري بأن التحقيق في الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز "Balticconnector" بين فنلندا وإستونيا يتمحور حاليا حول دور السفينة "" التي ترفع علم هونغ كونغ.

وتوقف عمل خط أنابيب الغاز "Balticconnector" بين إستونيا وفنلندا في 8 أكتوبر الجاري. وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو إن الأضرار التي لحقت بقناة البلطيق كانت على الأرجح نتيجة لتأثيرات خارجية. من جهته أعلن المتحدث باسم الشرطة الفنلندية ريستو لوهي فيما بعد أنه تم العثور على "جسم ثقيل للغاية" في منطقة مرور خط الأنابيب المتضرر. وأكد التحقيق أن الأضرار ناجمة عن قوة ميكانيكية خارجية، ولا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن الأضرار ناجمة عن انفجار.

المصدر: نوفوستي