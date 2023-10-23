الخارجية الروسية ترد على تصريح الناتو حول التحضير لنزاع في القطب الشمالي

قال سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية نيكولاي كورشونوف، إن تصريحات ممثل الناتو حول ضرورة إعداد الحلف للنزاع مع روسيا في القطب الشمالي، هي محاولة لتبرير وجوده هناك.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس اللجنة العسكرية في الناتو الأميرال الأمريكي روب باور، إنه يجب على الحلف الاستعداد للنزاع في القطب الشمالي. وشدد ممثل الناتو على ضرورة الأخذ في الاعتبار القدرات التي تمتلكها روسيا في المنطقة.

إقرأ المزيد

وأضاف كورشونوف، في حديث للصحفيين: "أعتقد أن هذا التصريح لا يستند إلى تحليل أساسي جاد للموقف الروسي في منطقة القطب الشمالي، وهو محاولة واضحة لتبرير الحاجة إلى وجود الناتو في منطقة القطب الشمالي".

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية الروسية أن روسيا سترد على تعزيز الإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في منطقة القطب الشمالي بمجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التدابير ذات الطبيعة الوقائية.

قبل ذلك شددت روسيا على أنها تتحلى بضبط النفس في القطب الشمالي، وعلى أن عدد المنشآت العسكرية الروسية في المنطقة أقل بكثير من تلك التابعة للولايات المتحدة والناتو. ونوهت موسكو، بأنها تقوم فقط بترميم وإعادة تجهيز البنية التحتية العسكرية في الشمال، التي فقدتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتواصل روسيا التقيد بالتزاماتها بالحفاظ على القطب الشمالي كمنطقة ذات توتر عسكري منخفض، وتبدي ضبط النفس ولا تنشر قوات أجنبية في منطقتها القطبية الشمالية.

المصدر: نوفوستي