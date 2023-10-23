فوز حزب يعارض الناتو وتوريد السلاح إلى أوكرانيا بالانتخابات في سويسرا

حصل حزب "الشعب السويسري" اليميني المحافظ على أغلبية المقاعد في برلمان البلاد بعد فوزه بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 22 أكتوبر.

وذكر الموقع الرسمي للانتخابات، أن حزب "الشعب السويسري" شغل المركز الأول في 15 كانتونا وحصل على 29.1 بالمئة من الأصوات. وبالتالي سيشغل ممثلو هذا الحزب 62 مقعدا من أصل 200 في البرلمان السويسري.

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ويدعو الحزب المذكور إلى الالتزام بالحياد السويسري الصارم، ومكافحة الهجرة، ويعارض انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وينتقد أيضا العقوبات المفروضة على روسيا ويعارض توريد الأسلحة إلى نظام كييف.

وقال الحزب في بيان له: "سياسة سويسرا بشأن القضايا الرئيسية يجب أن تتغير".

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وفي انتخابات يوم أمس الأحد، انتخب المواطنون السويسريون 200 نائب في المجلس الوطني، و45 من أصل 46 عضوا في مجلس شيوخ الكانتونات.

وفي برن، يستمر فرز الأصوات. أما الجولة الثانية، التي تنتهي في 26 نوفمبر، فتخص أعضاء مجلس الشيوخ فقط.

المصدر: روسيسكايا غازيتا