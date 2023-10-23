مسؤول: كييف فقدت أكثر من 200 عسكري على محور جنوب دونيتسك

أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الشرق" أوليغ تشيخوف بأن القوات الروسية ضربت أماكن تمركز العسكريين الأوكرانيين على محور جنوب دونيتسك.

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وقال تشيخوف: "بلغت خسائر العدو أكثر من 200 مقاتل ومركز مراقبة مسيرات ودبابة واحدة".

وأضاف أن الطيران التكتيكي الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية ضرب مواقع وحدة الهجوم الجوي الميكانيكي 72 ووحدة الهجوم الجوي 79 ولواء المشاة الآلي 58 ولواء الدفاع الإقليمي 128 التابع للقوات الأوكرانية في مناطق التجمعات السكنية نوفوميخائلوفكا وقسطنطينوفكا وزولوتايا نيفا وأوغليدار وفوديانايا وستارومايورسكايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابع أنه على نفس المحور أحبطت وحدات من مجموعة "الشرق" محاولة لتناوب الوحدات الأوكرانية في منطقة نوفومايورسكي.

وخلص للقول إن مسيرة هجومية روسية دمرت سيارة كانت تحمل جنودا أوكرانيين، مشيرا إلى أنه خلال المعركة المضادة للبطارية فقدت القوات الأوكرانية منظومة "غراد بي أم -21" و7 مدافع هاون.

المصدر: نوفوستي