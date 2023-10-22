"سكاي نيوز": ارتفاع عدد القتلى البريطانيين في التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني إلى 10

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن عدد المواطنين البريطانيين الذين قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصل إلى 10 أشخاص على الأقل.

وقالت القناة إنه تم التعرف على جثة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما اختفت بعد هجوم "حماس" على مستوطنة بئيري في 7 أكتوبر.

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وأضافت على موقعها الإلكتروني: "بوفاتها، يصل عدد البريطانيين الذين قتلوا منذ بدء هجوم حماس إلى 10".

وتم الإبلاغ عن اختفاء الفتاة مع والديها وشقيقتها البالغة من العمر 13 عاما، والتي تأكدت وفاتها أيضا هذا الأسبوع. وما زال والد الأسرة مفقودا، والأم تعتبر متوفاة.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4650 قتيلا وأكثر من 14245 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: نوفوستي