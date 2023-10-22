الجيش الإسرائيلي يعلن استخدامه "اللدغة الفولاذية" لأول مرة (صورة + فيديو)

قالت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي أعلن استخدامه "اللدغة الفولاذية" (Iron Sting) لأول مرة لقصف قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن الجيش الإسرائيلي إن مدفع الهاون الدقيق "Iron Sting" دخل الاستخدام العملي لأول مرة حيث استخدمته وحدة ماجلان لاستهداف منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحماس في قطاع غزة.

وتم تطوير قذائف "Iron Sting" بواسطة شركة "Elbit Systems" وتم الكشف عنها لأول مرة من قبل وزارة الدفاع والقوات البرية للجيش الإسرائيلي في عام 2021.

מפא"ת, זרוע היבשה בצה"ל ואלביט מערכות השלימו לאחרונה סדרת ניסויי ירי מוצלחת בפצצת מרגמה מדויקת מונחית לייזר ו-GPS. הסדרה חותמת את שלב הפיתוח של הפצמ"ר, "עוקץ פלדה", לקראת המסירה לצה"ל. הפצמ״ר נועד לאפשר אש מדויקת וקטלנית בשטחים פתוחים ובמתחמים אורבניים, תוך צמצום נזק היקפי. pic.twitter.com/CJscK2zBbw — משרד הביטחון (@MoDIsrael) March 14, 2021

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه تم تصميم قذائف الهاون للاستخدام في كل من التضاريس المفتوحة والبيئات الحضرية لدقتها في الاستهداف مع تقليل الأضرار المحيطة.

وبينت الصحيفة أن السلاح يتكون من مدفع هاون عيار 120 ملم يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتوجيه الليزر لضرب الأهداف بدقة.

وأشارت إلى أن مدى القذائف يصل إلى 12 كم ويمكن أن تخترق الخرسانة المسلحة المزدوجة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية في مقال نشرته في العام 2021 إن مستوى دقة القذيفة الجديدة يصل إلى أقصى انحراف عشرة أمتار، في تسعين بالمائة من الحالات.

Watch how precise are the Laser and GPS guided Iron Sting Mortar Munitions of #Israel Defence Force. They can accurately hit position of #Hamas terrorists in #Gaza strip. Various drones are used by the #IsraeliAirForce to laser mark the targets for these mortar shells. 👇 pic.twitter.com/0epwlEI4AN — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 22, 2023

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، قد قال في تصريح صحفي، إن الطواقم الطبية رصدت استخدام إسرائيل لأسلحة غير معتادة، تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى.

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إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".

هذا، وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ16 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4651 قتيلا منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 بجراح مختلفة، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية.

كما أن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع عدد من جنوده إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: وسائل إعلام عبرية