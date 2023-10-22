تصريح غير متوقع من وزير دفاع إيطاليا عن بوتين

قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، إنه لا علاقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصعيد النزاع في الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير: "بوتين يراقب فقط. لقد لعبت دول أخرى مع الفلسطينيين وحماس، ولكن ليس روسيا".

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في يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي