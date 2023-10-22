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الخارجية الروسية تتوقع نمو التبادل السياحي مع إيران

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الخارجية الروسية تتوقع نمو التبادل السياحي مع إيران
Sputnik
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قال أليكسي كليموف مدير الدائرة القنصلية بالخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يتوقع أن تنمو السياحة بفضل التبادل بدون تأشيرة مع إيران الذي بات يعمل بنجاح كامل.

وأشار كليموف إلى أنه تم في سبتمبر، في إطار اتفاقية الرحلات السياحية الجماعية بدون تأشيرة مع إيران، ترتيب زيارات إطلاعية متبادلة لمنظمي الرحلات السياحية الروس والإيرانيين.

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ووفقا له، بعد "اختبار" آلية تنفيذ الاتفاق، تمت إزالة العوائق في المسائل التنظيمية وبعض العيوب الفنية.

وأضاف: "الآن يمكننا أن نعلن أن الاتفاق قد نجح بالكامل. هذا الشهر، توجهت أولى المجموعات المنظمة من السياح الروس إلى إيران. ونتوقع أنه بفضل هذا الاتفاق مع الشركاء الإيرانيين، ستستمر التبادلات السياحية المتبادلة في النمو بشكل مطرد".

ووقعت إيران وروسيا اتفاقا بشأن السفر السياحي بدون تأشيرة بين روسيا وإيران في مارس الماضي.

وبموجب الاتفاقية، يتم توفير نظام الدخول بدون تأشيرة لمجموعات السياح من 5 إلى 50 شخصا الذين يدخلون إلى (روسيا أو إيران) لمدة تصل إلى 15 يوما.

المصدر: نوفوستي

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