ويلت: اهتمام بايدن الخاص بأورسولا يثير حفيظة المراقبين

قالت ستيفاني بولزين، في مقالة بصحيفة Welt، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حظيت باهتمام خاص من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وأضافت الصحفية: "خلال القمة الأوروبية- الأمريكية، حظيت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين باهتمام خاص من الرئيس الأمريكي، في حين لم ينل رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، الخلوة المنفردة مع بايدن".

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وذكرت الصحفية أن فون دير لاين وبايدن يطلقان على بعضهما البعض- "عزيزي جو" و"أورسولا العزيزة".

ووفقا للمقالة أثارت "العلاقة الخاصة المتميزة" من جانب بايدن تجاه فون دير لاين خلال لقاء في البيت الأبيض، قلق المراقبين.

وقالت: "سارت رئيسة المفوضية الأوروبية مع الرئيس الأمريكي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، بينما تحدث ميشيل (مع بايدن) فقط في المكتب البيضاوي".

ونوهت الصحفية بأن فون دير لاين وميشيل، وصلا إلى البيت الأبيض في أوقات مختلفة، وخلال كلمة ميشيل "جلست فون دير لاين بلا حراك، دون حتى أن ترفع رأسها".

ويشار إلى أن القمة الأوروبية- الأمريكية، تمت في واشنطن يوم 20 أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة شبيغل الألمانية، أن ميشيل و فون دير لاين، دخلا في جدال غير مباشر حول أوكرانيا والنزاع على السلطة في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي