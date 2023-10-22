الرئيس التنفيذي لقمة الويب يستقيل بعد تعرضه للضغوط بسبب إدانته إسرائيل

قدم الرئيس التنفيذي ومؤسس مؤتمر Web Summit بادي كوسغريف، استقالته من منصبه أمس السبت بعد تصريحاته حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي انتقد فيها تل أبيب بشكل غير مباشر.

ونقلت "رويترز" أن "الرئيس التنفيذي لقمة الويب ومؤسسها بادي كوسغريف استقال يوم السبت".

وقال كوسغريف إن تعليقاته بدأت تصرف الانتباه عن المؤتمر في البرتغال، المقرر عقده الشهر المقبل، وقدم اعتذاره.

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وصرح المتحدث باسم قمة الويب أن المؤتمر في البرتغال سيعقد كما هو مقرر وسيتم تعيين مدير تنفيذي جديد "في أقرب وقت ممكن".

وكتب مؤسس أكبر مؤتمر تكنولوجي في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي في 13 أكتوبر أنه "صُدم من تعبيرات وأفعال العديد من القادة والحكومات الغربية" فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكتب: "جرائم الحرب هي جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء".

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أنه بعد هذا التصريح، رفضت بعض شركات التكنولوجيا والمستثمرين المشاركة في المؤتمر.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: نوفوستي