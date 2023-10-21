رئيس الوزراء الكندي: سأواصل العمل مع قطر لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم السبت، إن بلاده ستواصل العمل مع قطر لضمان الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، بعد إطلاق سراح أمريكيتين يوم الجمعة.

وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، شكر ترودو قطر على مساعدتها في إطلاق سراحهما.

Yesterday, two American civilians – who had been taken hostage by Hamas – were released. Canada welcomes this development and thanks Qatar for its assistance. We’ll continue to work with Qatar and other partners to secure the release of hostages held by Hamas. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 21, 2023

ويوم الجمعة أطلقت حماس سراح الرهينتين أم وابنتها اللتين اختطفتا في هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس أنها على استعداد لإطلاق سراح المحتجزتين "نوريت" و"يوخفد" يوم الأحد بالإجراءات نفسها التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين.

وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، قد قال إن إسرائيل رفضت استلام اثنين من المحتجزين قررت الحركة إطلاق سراحهما.

وأفاد أبو عبيدة في بيان "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك التي تحمل بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز الذي يحمل البطاقة رقم 005236955، لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل".

وأكد الناطق باسم "كتائب القسام" "أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

من الإشارة إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال مساء السبت إن عدد المحتجزين لدى حماس عددهم 210.

المصدر: RT + منصة "X"