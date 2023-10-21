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"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان

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AP
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أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا أعلن فيه مقتل أحد عناصره ويدعى إسماعيل أحمد الزين "حيدر علي" جراء الأحداث الأمنية الدائرة في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل أحمد الزين "حيدر علي" من بلدة شحور جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

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وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT 

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