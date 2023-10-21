مجلة أمريكية: واشنطن تحتاج لمساعدة موسكو فعلا في الحرب ضد الإرهاب

قال المحللان جورج بيبي وأناتول ليفين في مقال لمجلة "Responsible Statecraft"، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تتعاون مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب، لأن أمريكا نفسها تحتاج إلى ذلك.

وأضاف الخبيران في المقالة: "استعادة التفاعل ولو بشكل محدود على الأقل مع روسيا في مكافحة الإرهاب هو طريق لمزيد من المصالحة، ويعتبر ضرورة ملحة للغرب نفسه".

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ووفقا للمقالة، سيؤدي تفاقم النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي حتما إلى زيادة النشاط الإرهابي في الدول الغربية. ويعتقد الخبيران أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يتذكروا تجربة روسيا الغنية ومصالحها في مجال الحرب ضد التطرف.

وذكرت المقالة بأن روسيا تعاطفت مع الولايات المتحدة عند تعرض الأخيرة للهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 في نيويورك.

وأشار الخبيران إلى أن روسيا أعربت عن استغرابها العادل تجاه، الدعم الغربي للمنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط وليبيا بعد الربيع العربي.

وقالت المقالة: "بالإضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة استئناف المفاوضات مع روسيا، لحل الوضع في سوريا".

المصدر: نوفوستي