قرار بوتين حول البحر الأسود يثير الغبطة والابتهاج في نفوس الأتراك

أبدى قراء Haber7 إعجابهم بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء تسيير دوريات فوق البحر الأسود تنفذها مقاتلات تحمل صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال".

وقال أحد القراء الأتراك في تعليقه: "ليت الجميع يتمتعون بالشجاعة الموجودة لدى بوتين".

وقال آخر: "على تركيا وروسيا، العمل يدا بيد، لطرد أمريكا".

إقرأ المزيد

وأضاف مستخدم ثالث: "نحن ندعم بوتين".

وكتب رابع: "نحن ندعم روسيا. ومن الآن فصاعدا، بات واضحا بشكل دقيق أن الولايات المتحدة، هي عدونا".

وقال معلق خامس: "دعونا نغلق القواعد الأمريكية في بلادنا وننشر طائرات الروس. لقد أثبتت أمريكا أنها ليست صديقتنا. عدو تركيا الوحيد هو أمريكا".

وصاروخ "كينجال" وباللغة العربية "الخنجر"، قادر على المناورة وتغيير وجهته خلال جميع مراحل تحليقه، مما يسمح له بالتغلب على جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي في العالم، ويحمل رؤوسا حربية تقليدية، أو نووية.

المصدر: نوفوستي