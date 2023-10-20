استقبال حار من ولي العهد السعودي لرئيس الإمارات (فيديو)

شهدت أرض مطار الرياض، استقبالا حارا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لرئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.

وفي فيديو نشرته وكالة "واس" يظهر بن سلمان وهو ينتظر بن زايد على أرض المطار. ولدى ترجله من الطائرة قام بن سلمان باحتضان ضيفه طويلا.

يذكر أن رئيس الإمارات وصل اليوم الجمعة إلى الرياض لحضور القمة الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"، بحضور كامل من الجانبين.

المصدر: RT