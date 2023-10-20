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حاول عرقلة بناء كنيسة.. راهبة في فرنسا تطرح ناشطا بيئيا أرضا (فيديو)

أخبار العالم

حاول عرقلة بناء كنيسة.. راهبة في فرنسا تطرح ناشطا بيئيا أرضا (فيديو)
مشهد من مقطع الفيديو
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انتشر مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" تظهر فيه راهبة توقع ناشطا بيئيا كان يركض أمامها وينوي عرقلة بناء الكنيسة.

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وكانت المواجهة بين "الخضر" والراهبات في منطقة بلدية سان بيير دو كولومبيه قد بدأت عام 2019، عندما قررت السلطات، بناء على طلب المجتمع المحلي، بناء مجمع كنائس كامل، حيث أن الكنيسة القديمة لم تعد تستوعب جميع المصلين.

تمرد النشطاء البيئيون، بذريعة أن البناء سيؤدي إلى "أضرار لا يمكن إصلاحها للبيئة"، وهاجم هؤلاء موقع البناء وسرقوا المواد وأتلفوها. في العام الماضي تم تعليق عملية البناء، ولكن صدر قرار بعد ذلك باستمرار البناء، لتندلع المواجهات بقوة متجددة.

وفي هذه المرة، قررت الراهبة أن تستخدم قوتها البدنية في معالجة الأمر.

المصدر: X

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