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وسائل إعلام: صانع الآيس كريم يريد تحدي بايدن في الانتخابات التمهيدية

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وسائل إعلام: صانع الآيس كريم يريد تحدي بايدن في الانتخابات التمهيدية
Globallookpress CNPAdMedia
عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي دين فيليبس (صورة أرشيفية)
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أوضح عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي دين فيليبس لزملائه في مجلس النواب أنه يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة.

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جاء ذلك وفق ما ذكرته صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر في الكونغرس، حيث قال مصدران إن الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا فيليبس قد أبلغ بالفعل عددا من أعضاء الكونغرس أنه يعتزم الترشح. ومع ذلك، يقول مصدر ثالث إن فيليبس، 54 عاما، "يفكر بوضوح" في هذا الاحتمال، إلا أنه لم يتخذ قرارا بعد.

وتشير الصحيفة إلى أن فيليبس، المليونير والمؤسس المشارك لشركة آيس كريم "تالنتي جيلاتو"، يمكنه تمويل معظم حملته بنفسه. ودعا فيليبس في السابق الرئيس الحالي جو بايدن إلى التنافس مع الديمقراطيين الآخرين في الانتخابات التمهيدية للحزب، مستشهدا بعمر رئيس الدولة، قائلا إنه "يشعر وكأن البلاد تطلب بديلا".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024، وقد أعلن بايدن بالفعل أنه ينوي إعادة انتخابه.

المصدر: Politico

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