مصر.. رفع الحواجز الخرسانية في معبر رفح وتوجه شاحنات المساعدات إليه لكسب الوقت وإيصالها بسرعة لغزة

بدأ المسؤولون بمعبر رفح البري رفع الحواجز الخرسانية في المعبر، وتوجهت شاحنات المساعدات إليه اختصارا للوقت ولدخول أكبر كمية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجهز المسؤولون بالمعبر الطريق المؤدي إلى الجانب الفلسطيني، كما بدأ سائقو الشاحنات التي تقل المساعدات الإنسانية والطبية بالتحرك من مدينة العريش في اتجاه معبر رفح البري.

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وصرح الدكتور لواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بأنه يتم الدفع بالشاحنات للميناء لكسب عنصر الوقت وقت فتح الميناء والتمكن من توفير ممر آمن لعبور المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأعلن المحافظ عن وصول كميات من المساعدات إلى محافظة شمال سيناء، حيث وصلت 14 طائرة من عدة دول تحمل نحو 3 آلاف طن من المساعدات الغذائية والطبية والأدوية مقدمة من عدد من الجهات لصالح قطاع غزة.

وذكرت مصادر متعددة لشبكة CNN أنه من غير المتوقع أن يفتح معبر رفح يوم الجمعة أمام قافلة المساعدات الإنسانية للدخول إلى غزة من مصر، على الرغم من التوقعات التي أعرب عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وآخرون بأنه سيكون مفتوحا.

ويتوقع مسؤولون أمريكيون أن تعبر أول قافلة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الحدود نهاية هذا الأسبوع.

المصدر: بوابة الأهرام