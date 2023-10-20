خبير مصري: الأنباء المتداولة بشأن رفع الحواجز الأسمنتية بمعبر رفح غير صحيحة والصور المتداولة قديمة

نفى الكاتب الصحفي، محمد مخلوف، خبير شؤون الأمن القومي المصري، الأنباء المتداولة حول بدء الجهات المصرية المعنية برفع الحواجز الأسمنتية من ناحية الجانب المصري في معبر رفح.

وقال مخلوف لـRT إن هذه الصور قديمة، وجرى التقاطها لعملية وضع الحواجز الاسمنتية منذ عدة أيام، مبررا ذلك بعدم وجود معتصمين من متطوعي التحالف الوطني وحياة كريمة أمام المعبر في هذه الصور، وهم قاموا بدور وطني وبطولي ومازالوا معتصمين أمام المعبر في العراء، انتظارا لإشارة الدولة المصرية ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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وأضاف: "أؤيد وأفوض القيادة السياسية المصرية في أن تتخذ ما تراه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، وأرى أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، شجاع وقوي وإنساني، تجاه دعمه للقضية الفلسطينية، وأناشد بضرورة وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام، وأشدد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر وأحذر من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي، وقد أعذر من أنذر".

وذكرت مصادر متعددة لشبكة CNN أنه من غير المتوقع أن يفتح معبر رفح يوم الجمعة أمام قافلة المساعدات الإنسانية للدخول إلى غزة من مصر، على الرغم من التوقعات التي أعرب عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وآخرون بأنه سيكون مفتوحا.

ويتوقع مسؤولون أمريكيون أن تعبر أول قافلة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الحدود نهاية هذا الأسبوع.

المصدر: RT + وكالات