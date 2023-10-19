الناتو يكثف دورياته في بحر البلطيق بعد حادثة خط أنابيب غاز "بالتيك كونكتر"

أعلن المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي ديلان وايت أن الحلف قرر تكثيف دورياته في بحر البلطيق باستخدام السفن، والطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

قال وايت في بيان صدر في بروكسل: "يعمل حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه على زيادة تسيير الدوريات في بحر البلطيق عقب الحادث الذي وقع مؤخرا في هذه المنطقة، وسبب أضرارا للبنية التحتية في عمق البحر.

بحسب وايت: يشمل ذلك تكثيف طلعات الاستطلاع والمراقبة، بمشاركة طائرات أواكس، وطائرات مسيرة، فضلا عن إرسال أربع كاسحات ألغام تابعة لحلف شمال الأطلسي.

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وأكد أن التحالف يعمل بنشاط مع فنلندا وإستونيا، المرتبطتين بخط أنابيب غاز "بالتيك كونكتر" المتضرر، ومع السويد كذلك. ويعتزم الحلف "تكثيف انتشار قواته في المنطقة لضمان أمن جميع الدول الأعضاء".

وكان الحلف قد أصدر إعلانا مماثلا العام الماضي بعد انفجار خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي، وأكد فيه عزمه على تعزيز الدوريات في منطقة البلطيق. وخلال العام الماضي، لم ينشر الحلف أي تقارير تتحدث عن انخفاض نشاطه العسكري في بحر البلطيق.

المصدر: تاس