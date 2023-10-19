فوكس نيوز" تنشر تقريرا قد يثير غضب إسرائيل ضد بايدن!

كشف إدوارد لورانس، مراسل الأخبار الاقتصادية من البيت الأبيض، لمضيفه ستيوارت فارني في "فوكس بيزنس" أخبارا قد تثير غضب إسرائيل على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف: "بدأت الأسرار تتكشف حين تم البدء في تتبع مسار الأموال من إدارة بايدن للخارج. وكان قد تم توزيع مبلغ 3.7 مليون دولار، من ضمن خطة الإنقاذ الأمريكية، على مجموعة تسمى "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين". وتم توزيع الأموال من خلال برنامج مساعدة الهجرة واللاجئين التابع لوزارة الخارجية.

وتابع إدوارد لورانس: "لدى البحث العميق في تفاصيل هذه الأموال، تبين أن هناك مساعدات تنوف عن مليار دولار من إدارة بايدن لوكالة الإغاثة تلك. والجدير بالذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب قطع التمويل عن تلك الوكالة لأنه شك في أمرها. لكن الرئيس بايدن أعاد الأمور كما كانت".

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وقال: "تواجه وكالة الإغاثة الآن تدقيقا عميقا لعدم قيامها بما يكفي لمنع وصول الأموال إلى أيدي حماس. ويبدو أن الأموال تدفقت إلى حماس بسبب فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتصنيف حماس كمنظمة إرهابية".

وختم المضيف فارني بالقول: "إنه لأمر فظيع! أصبح واضحا أنه تم تحويل مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى مدارس في قطاع غزة تعلّم الكراهية لليهود وتشجع على قتالهم".

المصدر: فوكس بيزنس