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وزير الخارجية اللبناني عقب اجتماع السفراء العرب: تم التوافق على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار

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وزير الخارجية اللبناني عقب اجتماع السفراء العرب: تم التوافق على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار
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قال وزير الخارجية اللبناني عقب اجتماع السفراء العرب المعتمدين في لبنان، إنه "تم التوافق على أهمية الوقف الفوري للنار وإرسال المساعدات إلى غزة وإقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف الوزير عبدالله بوحبيب بعد لقائه السفراء: تم التوافق على رفض التهجير والتوطين في بلد آخر، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية هو الحل".

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وأردف قائلا: "لمست في الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس في جدة تماسكا عربيا في مقاربة العدوان على غزة".

وعقدت في مدينة جدة أمس الأربعاء أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة التطورات الأخيرة بقطاع غزة وسط تأكيدات على ضرورة محاسبة إسرائيل وحماية الفلسطينيين.

المصدر: RT

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