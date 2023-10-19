باريس: ارتفاع حصيلة القتلى الفرنسيين منذ بدء أحداث غزة إلى 28 شخصا

أعلنت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الضحايا الفرنسيين منذ بدء الأحداث في قطاع غزة إلى 28 قتيلا.

وقالت آن-كلير لوجندر إن "فرنسا تأسف للوفاة المأساوية لمزيد من المواطنين الفرنسيين، وتابعت أن سبعة فرنسيين ما زالوا أيضا في عداد المفقودين، بعضهم رهائن لدى حماس".

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ولدى سؤالها عن عدد الرهائن بالتحديد، رفضت المتحدثة التعليق حفاظا على سلامتهم و"احتراما لعائلاتهم".

وأشارت لوجاندر إلى أن فرنسا دانت بـ"أشد درجات الحزم هذه الهجمات الإرهابية" وشددت على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الإنساني والدولي".

كما دعت إلى ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة والتوصل إلى حقيقة القصف الذي طال مستشفى غزة الثلاثاء وأسفر عن سقوط 471 قتيلا، بحسب الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

وقالت "يجب الالتزام بأعلى درجات الشفافية من أجل إثبات الحقائق".

المصدر: أ ف ب