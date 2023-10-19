وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة في الشرق الأوسط

بدأت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك جولة جديدة في الشرق الأوسط "للعمل على ضمان وصول المساعدات الدولية بسرعة ومن دون عوائق إلى سكان غزة"، بحسب تصريحات أدلت بها قبل مغادرتها.

ومن المقرر أن تأخذها هذه الجولة التي تستمر حتى السبت إلى الأردن وإسرائيل ولبنان.

وقبل مغادرتها، جددت بيربوك في بيان، تأكيد "تضامن ألمانيا الثابت" مع إسرائيل، ونددت "بالحسابات الغادرة التي تقوم بها حركة حماس لتعريض السكان المدنيين الفلسطينيين للموت والضيق والمعاناة".

وأضافت "من المهم بالنسبة لي أن أجعل الفلسطينيين يفهمون أننا نرى أيضا معاناتهم"، واصفة الوضع الإنساني "لمئات الآلاف من الأبرياء في غزة بأنه كارثي".

وتابعت بيربوك قائلة "من الضروري أن تصل المساعدات الدولية والغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى سكان غزة بسرعة ومن دون عوائق".

وأشارت إلى أنها عينت "مبعوثة خاصة لقضايا المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط"، ترافقها في هذه الرحلة للعمل مع الشركاء الدوليين "بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإمداد السكان"، مؤكدة أن "ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة".

كما ستجري بيربوك خلال هذه الرحلة "مباحثات مع كل من له قنوات اتصال مع حماس حول كيفية تحرير الرهائن".

وكانت بيربوك قد زارت إسرائيل ومصر الأسبوع الماضي.

من جانبه، وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الخميس إلى لبنان.

وقالت وزارته على منصة X إنه التقى قبالة الساحل اللبناني بجنود ألمان يشاركون في قوات "اليونيفيل" لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول". وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر3500 وجرح أكثر من 13 ألفا. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجندي، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: "أ ف ب"