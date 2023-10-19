بالفيديو.. هروب مجموعة من سكان تل أبيب بعد دوي صافرات الإنذار
هرعت مجموعة من سكان مدينة تل أبيب كانوا يتجمعون أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد أن دوت صافرات الإنذار.
ودوت الصافرات على إثر رشقة صاروخية أطلقتها كتائب القسام من قطاع غزة، باتجاه تل أبيب.
عاجل ! رشقات صاروخة لـ كتائب القسام من غزة الان بإتجاة تل ابيب .— Mohamed_Shawky (@msh16777) October 19, 2023
דחוף: רקטות טסות לכיוון תל אביב.
Breaking! Rockets are flying towards #TelAviv .#طوفان_الاقصى#حماس#غزة_تزحف_الى_القدس#Israel#أبو_عبيدة#إسرائيل#القاهرةpic.twitter.com/kgN6AzYHUf
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".
وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر3500 وجرح أكثر من 13 ألفا.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجندي، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.
المصدر: RT