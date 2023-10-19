مدن سويسرية تحظر التجمعات المتعلقة بالحرب على غزة

فرضت عدة مدن سويسرية حظرا على المظاهرات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل و"حماس"، بسبب احتمال وقوع إصابات بشرية وأضرار في الممتلكات خلال المسيرات.

ولن يسمح هذا الأسبوع بأي مظاهرة في زيورخ "تتعلق بالحرب الفلسطينية الإسرائيلية"، كما حظرت مدينة بازل فقد التجمعات بشكل عام.

وبالتالي، ينطبق الحظر أيضا على مظاهرة بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا كان مخططا لها يوم السبت المقبل 21 أكتوبر في بازل، حسبما أكد متحدث باسم شرطة الكانتون.

وتم التخطيط لتجمع ثلاثي وطني تحت اسم "تظاهرة من أجل السلام والحرية والسيادة"، والذي تمت الموافقة عليه مبدئيا، ولكن في الوقت نفسه، دعت الجماعات المناهضة للفاشية إلى تنظيم مظاهرة مضادة.

وصرح متحدث باسم وزارة العدل والشرطة أنه تم تلقي سبعة مطالب لتنظيم مظاهرات تتعلق بالحرب القائمة في الشرق الأوسط في زيورخ هذا الأسبوع.

ويسري الأمر العام بمنع التظاهر بداية من الساعة الخامسة من مساء الجمعة وحتى منتصف ليلة الأحد 22 أكتوبر. ومن ثم تحظر أيضا المسيرات الدائمة والوقفات الاحتجاجية، كما جاء في بيان الشرطة.

وتقدر الجهات الأمنية أن "احتمال وقوع إصابات بشرية وأضرار في الممتلكات خلال المسيرات مرتفع للغاية، وبالتالي، فإن الخطر كبير جدا بالنسبة لكل من المتظاهرين والمتظاهرات والمارة أيضا، وكذلك بالنسبة لقوات الشرطة وعمال وعاملات الإنقاذ"، وفقا للبيانات التي أصدرتها كل من مدينة زيورخ وكانتون بازل-المدينة.

المصدر: swiss info