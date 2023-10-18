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ماذا لو توقف النزاع في أوكرانيا "غدا"؟!.. جنرال فرنسي يجيب

أخبار العالم

ماذا لو توقف النزاع في أوكرانيا
Globallookpress
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أطلق الجنرال الفرنسي برونو كليرمون توقعاته بسيناريوهات ما بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا "يوم غد"، مؤكدا أن توقف الأعمال القتالية يعني تماما وبكل بساطة الإعلان عن انتصار روسيا.

ونقلت مجلة "جورنال اكتييل" عن كليرمون قوله: "إن انتهاء الأعمال العدائية في هذه المرحلة سيعني انتصار روسيا... إذا انتهت الحرب غداً، فإن الروس سينتصرون ببساطة”.

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وذكر مقال المجلة أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية لم يحقق أهدافه المعلنة والمتمثلة بـ"عودة أراضي شبه جزيرة القرم وإقليم الدونباس".

وقال كاتب المقالة إن القيادة الأوكرانية لربما ارتكبت خطأ في التخطيط، وذلك عندما افترضت تلك القيادة أن الوصول إلى الخطوط الأولى للدفاعات الروسية كان سيؤدي إلى تدمير النظام (الدفاعي) بأكمله.

وفي وقت سابق، زعم الجنرال في الجيش الألماني، العماد كلاوس ويتمان، إن سبب فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية هو عدم تسليم الأسلحة لقوات كييف في الوقت المناسب.

ووفقا له، فإن هذا أعطى الجيش الروسي الوقت اللازم لتعزيز خطوطه الدفاعية.

المصدر: Lenta.ru

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