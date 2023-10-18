زاخاروفا تعلق على تصريحات بايدن بشأن ولادته في إسرائيل

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريحات الرئيس جو بايدن، بشأن ولادته في إسرائيل، أن الولايات المتحدة لا يمكنها انتخاب رئيس مولود خارج البلاد.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن "بايدن قال للتو إنه ولد في إسرائيل.. وهذا يعني أنه لا يمكن انتخابه رئيسا للولايات المتحدة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لتل أبيب، إنه ولد في إسرائيل. في الوقت نفسه، هناك معلومات متاحة تفيد بأن بايدن ولد في 20 نوفمبر 1942 في ولاية بنسلفانيا.

ووفقا لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن لمواطن ولد خارج البلاد أن يصبح رئيسا للدولة.

هذا وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن الوضع في الشرق الأوسط نتاج لنظرية "الفوضى الخلاقة" التي تقوم عليها السياسة الأمريكية، وقد خرجت عن سيطرة واشنطن.

كما أدانت وزارة الخارجية الروسية الضربة الصاروخية الإسرائيلة لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة أمس الثلاثاء، واعتبرته جريمة، وتجرّدا من الإنسانية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا وأكثر من 13 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

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المصدر: RT