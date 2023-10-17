بوتين يلتقي رئيس لاوس ويؤكد على العلاقات الجيدة بين البلدين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس لاوس ثونغلون سيسوليث، إن مستوى العلاقات السياسية بين البلدين جيد جدا، مؤكدا على أهمية تطوير الجانب الاقتصادي.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع رئيس لاوس ثونغلون سيسوليث، على هامش منتدى "حزام واحد، طريق واحد"، المنعقد حاليا في بكين.

وقال بوتين، إن "مستوى العلاقات السياسية بين روسيا ولاوس جيد جدا، ولكن من الضروري تطوير الجانب الاقتصادي، وهناك آفاق جيدة للتجارة".

ويرى بوتين أن من المهم تطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا ولاوس، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية انخفضت بشكل طفيف في عام 2022.

وأكد بوتين: "بشكل عام، من الضروري تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأضاف أن نائبة رئيس لاوس باني ياثوتو، زارت روسيا في سبتمبر الماضي، وشاركت في المنتدى الاقتصادي الشرقي بمدينة فلاديفستوك. موضحا: "اليوم لدينا فرصة لتوسيع رقعة هذا الحوار".

كما وجه رئيس لاوس الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع متحدثا باللغة الروسية، معربا عن أسفه لعدم تمكنه من حضور المنتدى الاقتصادي الشرقي السابق. قائلا: "شكرا جزيلا لك فلاديمير بوتين، لأنك مشغول للغاية، ولكن هناك فرصة للقاء بك اليوم.. أنا آسف لأنني لم أتمكن من المشاركة في منتدى فلاديفوستوك، الذي دعوتني إليه" .

ووصل الرئيس بوتين إلى العاصمة الصينية بكين اليوم، للمشاركة في فعاليات وأنشطة منتدى "حزام واحد، طريق واحد".

هذا والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الفيتنامي فو فان ثونج، على هامش منتدى "حزام واحد، طريق واحد"، المنعقد حاليا في بكين.

كما أشار الرئيس بوتين إلى نمو التجارة بين روسيا وفيتنام بأكثر من 6% في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بعد انخفاض سجل العام الماضي.

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المصدر: RT