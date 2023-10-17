زعيم حزب فرنسي يكشف مفاجأة بخصوص سلاح منفذ عملية بروكسل.. ما علاقة زيلنسكي؟

كشف فلوريان فيليبو رئيس حزب الوطنيين الفرنسي تفاصيل مثيرة عن سلاح منفذ عملية بروكسل الإرهابية، التي راح ضحيتها سويديان اثنان أمس الاثنين.

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وقال السياسي الفرنسي في منشور له على صفحته الرسمية في منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "يبدو أن الإرهابي القادم من بروكسل استخدم سلاح حرب أمريكي لقتل ضحاياه المساكين!".

وأشار إلى أن سلاح الإرهابي هو أحد الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا لدعم نظام كييف، قائلا: "هو أحد الذين أُرسلوا إلى أوكرانيا لنظام زيلينسكي؟!".

وأضاف: "ومع ذلك، فقد نبه الكثيرون من الجنون التام إرسال الأسلحة إلى مثل هذا النظام الفاسد سنكون أول الضحايا! قف!".

وقُتل شخصان يحملان الجنسية السويدية من مشجعي كرة القدم بإطلاق للنار مساء الاثنين في بروكسل، حسب النيابة البلجيكية.

Le terroriste de #Bruxelles a donc semble-t-il utilisé une arme de guerre américaine pour tuer ses pauvres victimes !



Une de celles envoyées en #Ukraine à destination du régime de #Zelensky ?!



Beaucoup avaient pourtant alerté ! Folie totale d’envoyer des armes à un régime aussi… pic.twitter.com/jFDxbXHBL9 — Florian Philippot (@f_philippot) October 17, 2023

Attack in Brussels with AK-47. Dead and injured. pic.twitter.com/SleVJrm2qm — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 16, 2023

المصدر: RT