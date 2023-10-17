بكين تدعو وفدا من "طالبان" للمشاركة في منتدى "حزام واحد طريق واحد"

يشارك القائم بأعمال رئيس وزارة التجارة في حكومة "طالبان" نور الدين عزيزي في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في بكين.

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ووفقا لوكالة "سبوتنيك" سيلتقي نور الدين عزيزي برجال أعمال صينيين على هامش المنتدى.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة "طالبان" تخضع لعقوبات دولية على "أنشطة إرهابية".

وانطلقت اليوم أعمال المنتدى الثالث للتعاون الدولي "حزام واحد-طريق واحد" في بكين، بحضور الرئيس الروسي "ضيف شرف" كما سمّته الصين، حيث سيعقد مباحثات شاملة مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، أن أكثر من 130 دولة تشارك في المنتدى هذا العام.

المصدر: سبوتنيك