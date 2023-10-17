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فرنسا تعزز إجراءات المراقبة على حدودها مع بلجيكا بعد اعتداء بروكسل

أخبار العالم

فرنسا تعزز إجراءات المراقبة على حدودها مع بلجيكا بعد اعتداء بروكسل
Globallookpress
تأهب الشرطة البلجيكية
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أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتعزيز إجراءات المراقبة على حدود فرنسا مع بلجيكا إثر مقتل سويديَّين في هجوم مسلح في بروكسل.

ومساء الإثنين قُتل سويديّان في شمال بروكسل برصاص مسلح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية، في هجوم وصفه رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو بـ"الاعتداء الجبان"، داعيا مواطنيه إلى وحدة الصف "في مكافحة الإرهاب".

والجمعة، رفعت الحكومة الفرنسية مستوى التأهب في نظام التحذير الأمني "فيجيبيرات" إلى الدرجة القصوى بعد مقتل مدرس طعنا بسكين على يد تلميذ سابق في مدرسة ثانوية في أراس في شمال البلاد. 

وألقت السلطات الفرنسية القبض على المهاجم، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً.

المصدر: "أ ف ب"

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