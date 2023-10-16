ترامب يتعهد بإعادة العمل بقانون "حظر ترامب للسفر" في حال عودته لرئاسة الولايات المتحدة

تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإعادة تفعيل قانون "حظر ترامب للسفر" في حال عودته لرئاسة الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "سأعيد على الفور وعلى أوسع نطاق "حظر ترامب للسفر" الناجع للغاية على الدخول من البلدان والأقاليم والأماكن التي تعاني من الإرهاب."

وأضاف: "إذا كنت قادما من مكان مليء بالأشخاص الذين يريدون قتل الأمريكيين، فلن نسمح لك بالدخول".

وفي وقت سابق، أكد حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، أنه يجب ألا تقبل الولايات المتحدة لاجئين من قطاع غزة.

وقال ديسانتيس: "لا يمكننا السماح للناس من غزة بدخول هذه البلاد كلاجئين، انظروا كيف يتصرفون، ليس جميعهم من حماس، لكنهم جميعا لهم وجهات نظر معادية للسامية".

وتابع: "لا يعترف أي منهم بحق إسرائيل في الوجود، ولا تريد أي دولة عربية قبولها (إسرائيل)".

ووفقا له، لا يمكن السماح بدخول الولايات المتحدة إلا للمهاجرين الذين يتشاركون القيم الأمريكية ويحبون هذه البلاد.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ويستمر القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل حصار كامل وكارثة إنسانية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل