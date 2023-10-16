ماكرون يندد بهجوم بروكسل ويصفه بـ"إرهابي إسلامي"

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين بما سماه "هجوما إرهابيا إسلاميا" ضرب بروكسل، بعد مقتل سويديين اثنين بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية.

وقال ماكرون في تصريح خلال زيارة إلى تيرانا إنه "قبل بضع دقائق تعرضت بروكسل لهجوم إرهابي إسلامي جديد يبدو أنه سلب أوروبيين آخرين هما سويديان حياتهما".

وكان قد قُتل سويديان بإطلاق نار مساء الإثنين في بروكسل، وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية، مشيرة إلى فرار المشتبه به.

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية "هيت لاتست نيوز"، فقد فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة.

من جهتها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الهجوم بأنه "دنيء" مشدّدة على وحدة الصف في مواجهة "الإرهاب".

المصدر: "أ ف ب"