حرس الحدود البولنديين يطلقون الغاز المسيل للدموع على المهاجرين على الحدود مع بيلاروس

أطلق حرس الحدود البولنديون الغاز المسيل للدموع على المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع بيلاروس.

أفاد بذلك حرس الحدود البولندي في تقرير له جاء فيه: "تعرضت الدوريات المناوبة في منطقة بيلايا فيجا لهجوم من قبل مجموعة عدوانية من الأجانب قوامها حوالي 100 شخص، ألقوا الحجارة وأغصان الأشجار، واضطر حرس الحدود إلى استخدام رشاشات الغاز على الظهر".

إقرأ المزيد

وقد أبلغ حرس الحدود البولنديين أيضا أنه في أجزاء أخرى من الحدود مع بيلاروس، حاول 31 شخصا التسلل عبر لحدود بشكل غير قانوني إلى بولندا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم مواطنون من أفغانستان وسوريا وباكستان، تمكن 12 شخص منهم من عبور نهر بودتسيركوفكا.

وفي منتصف عام 2021، تجمع عدة آلاف من المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية على أمل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، فيما عززت السلطات البولندية أمن الحدود ونشرت الجيش وتقوم بقمع محاولات المهاجرين غير الشرعيين لدخول البلاد، وتلقي باللوم على مينسك في أزمة الهجرة.

من جانبها، تنفي بيلاروس كل هذه الاتهامات، وتشير إلى أن بولندا هي من تقوم بطرد المهاجرين قسرا إلى أراضيها وتصعيد الوضع مع اللاجئين بشكل مصطنع. وقد أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى أن مينسك لن تقيد بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث أنه، وبسبب العقوبات الغربية، لم يعد هناك "المال والقوة" للقيام بذلك.

المصدر: نوفوستي