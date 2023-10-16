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الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وخسارة ما يربو على 700 جندي أوكراني ومرتزقة

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الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وخسارة ما يربو على 700 جندي أوكراني ومرتزقة
Globallookpress Madeleine KellyKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن خسارة الجيش الأوكراني لأكثر من 700 من أفراده.

أفاد بذلك تقرير الوزارة بسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، اليوم الاثنين 16 أكتوبر، حيث تابع التقرير أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29"، وأخرى من طراز "سو-25"، فضلا عن 31 طائرة مسيرة، واعتراض صاروخين من راجمات "هيمارس".

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وقد أصابت ضربات بعيدة المدى مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية ومرافق تخزين وقود الطائرات في منطقة مدينة خميلنيتسكي، وتم تدمير مركز اتصالات في مطار ميرغورود بمنطقة بولتافا.

تم صد 10 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت كييف ما يصل إلى 460 جندي و3 دبابات ومدرعتين.

في اتجاه زابوروجيه تم صد هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو 55 جنديا ومدرعتين.

في اتجاه كوبيانسك، تم صد 10 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 85 جنديا ودبابتين ومدرعتين.

في اتجاه كراسنوليمانسك، تم صد هجومين بما في ذلك هجوم من فوج آزوف، وفقد العدو ما يصل إلى 65 جنديا ومدرعتين.

في اتجاه جنوب دونيتسك، وخلال هجمات مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت كييف أكثر من 70 جنديا.

في اتجاه خيرسون، فقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 65 جنديا.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

491 طائرة

250 مروحية

7919 طائرة مسيرة

441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

12673 دبابة ومدرعات قتالية أخرى

1163 راجمات صواريخ متعددة

6788 قطعة مدفعية وقذائف هاون

14356 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT

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