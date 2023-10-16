وفاة الرئيس الفنلندي الأسبق مارتي أهتيساري

توفي الرئيس الفنلندي الأسبق مارتي أهتيساري الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2008 اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 86 عاما.

وشغل الراحل منصب الرئيس الفنلندي العاشر في الفترة الممتدة بين 1994 إلى 2000، كما شغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعملية تحديد وضع كوسوفو المستقبلي، وذلك من نوفمبر 2005.

وحاز أهتيساري على جائزة نوبل للسلام في عام 2008 لمجهوداته على مدى عقود لحل النزاعات الدولية.

Presidentti Martti Ahtisaari menehtyi 16.10.2023 Helsingissä. Presidentti Ahtisaari oli kuollessaan 86-vuotias.https://t.co/BsZT7yVMTY — TPKanslia (@TPKanslia) October 16, 2023

المصدر: RT