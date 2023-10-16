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ماكرون يدعو الحكومة إلى رد "قاس" بعد مقتل مدرس

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ماكرون يدعو الحكومة إلى رد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رد حكومي "قاس" على أصحاب الأيديولوجيات الإرهابية، بعد أيام من مقتل مدرس طعنا في اعتداء "إرهابي إسلامي"، حسب قوله.

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وقال أحد كبار مساعدي ماكرون للصحافيين، إن الرئيس الفرنسي يريد من وزرائه أن "يجسدوا دولة قاسية تجاه كل من يؤيدون الكراهية والأيديولوجيات الإرهابية".

وأضاف أنه دعا الشرطة إلى فحص ملفات المتطرفين الذين يمكن ترحيلهم من فرنسا للتأكد من عدم إغفال أي شخص، وطلب من وزير الداخلية اتباع "نهج خاص تجاه الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما من القوقاز". 

وفي وقت سابق، هاجم شاب يبلغ من العمر 20 عاما بسكين موظفين في مدرسة غامبيتا ليسيوم في مدينة أراس في مقاطعة با دو كاليه شمال فرنسا.

وهتف الشاب أثناء الهجوم: "الله أكبر"، واعتقلت الشرطة المهاجم الذي تبين أنه ينتمي لإسلاميين متطرفين تتم مراقبتهم، وعلى قائمة الأشخاص الذين يشكلون تهديدا لأمن الدولة (المذكرة S).

وتم اعتقال شقيق المهاجم بالقرب من مدرسة أخرى وذكرت بعض المصادر أن الشقيق المعتقل هو موفسار موغوشكوف، الذي سبق أن أدين بنشر مواد حول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت السلطات المحلية ومصدر في الشرطة الفرنسية بمقتل مدرس طعنا وإصابة شخصين آخرين بجروح بالغة خلال الهجوم.

المصدر: أ ف ب

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