بوتين: بعدعام 2014 بذلت روسيا كل ما في وسعها لحل النزاع الأوكراني سلميا لكن الغرب منع ذلك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بين أسباب أزمة أوكرانيا تورط كييف في نشاط "الناتو" وفشل تنفيذ اتفاقات "مينسك 2"، وأن موسكو لم تعترض أبدا على التسوية السلمية خلافا لكييف.

النقاط العريضة في حديث الرئيس بوتين لـ"مؤسسة الإعلام المركزية الصينية".

لم تعترض روسيا أبدا على إنهاء النزاع الأوكراني بالطرق السلمية لكن على كييف أن تعلن استعدادها لذلك

من أسباب احتدام النزاع الأوكراني تورط كييف في نشاط حلف "الناتو" وفشل تنفيذ اتفاق "مينسك 2"

الخسائر الأوكرانية خلال الهجوم المضاد كبيرة جدا

خطة السلام الصينية لتسوية الأزمة الأوكرانية واقعية وقد تكون أساسا للسلام.

العلاقات الروسية الصينية عامل أساسي للاستقرار في العالم

تؤمن روسيا والصين بالمساواة بين الجميع في الحقوق والحريات وبناء على هذا المنطلق سيولد عالم متعدد الأقطاب

اقتصادات دول "بريكس" على مجموعة "السبع"

توسع "بريكس" نتاج للعملية الموضوعية المتمثلة في تبلور التعددية القطبية في العالم.

موسكو وبكين تواصلان تطوير التعاون في قطاع الطاقة وصادرات الطاقة الروسية للصين آخذة في الازدياد.

توسع "الناتو" شرقا على حساب بعض الدول يقوض أمن دول أخرى

واشنطن وعدت موسكو عام 1991 بأن "الناتو" لن يتوسع شرقا فيما توسع الحلف خمس مرات منذ ذلك الحين

يحق لروسيا ضمان أمنها كأي دولة أخرى

بقاء أوكرانيا خارج التحالفات مهم لروسيا لأنه من المستحيل بناء أمن دول على تقويض أمن دول أخرى

يتبع..