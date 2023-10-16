"بعد قصف إسرائيلي استهدف زملاءه".. أحد أفراد الدفاع المدني يوجه رسالة للعالم (فيديو)

قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، نقطة تجمع لطواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني أثناء تقديمهم مهامهم الإنسانية، مخلفة 5 قتلى وإصابتين حرجتين في صفوفها.

وفي مقطع فيديو نشرته قنوات "تلغرام" فلسطينية، ظهر أفراد الدفاع المدني بغزة، في حالة من الصدمة والحزن تخيم على أفراد الدفاع المدني، بعد استهداف زملائهم.

وقال فرد من الدفاع المدني في الفيديو: "خلي العالم يتفرجوا، كل العالم يتفرج على فلسطين شو بصير فيهم، صامدين مرابطين، لا مياه ولا كهرباء ولا معدات إنقاذ ولا إطفاء.. الطواقم تستهدف".

وأضاف: "طواقم الإطفاء كانت تتجهز لتلبية نداء مهمة، استهدفت (الطائرات الإسرائيلية) المركز بمن فيه، طواقم إطفاء، لا سلاح ولا شيء، مدنيون نقوم بواجبنا وننقذ المواطنين، ليس لدينا أي شيء ليتم استهدافنا.. (الجيش الإسرائيلي) لا يفرق بين مواطن أو أجنبي أو أي شخص، يستهدف من يشاء وأينما يشاء، يسعى لإسقاط أكبر عدد ممكن من الخسائر في صفوف الشعب الفلسطيني".

واختتم قائلا: "إن شاء الله صامدون.. صامدون.. صامدون".

وفي وقت سابق من فجر يوم الاثنين، أسفر استهداف مباشر لنقطة تجمع طواقم الدفاع المدني والإسعاف الفلسطيني بمنطقة تل الهوا جنوب غرب غزة، عن مقتل 5 أفراد من طواقم الدفاع المدني وإصابة 2 بجروح خطيرة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فلسطينية، "كان عدد كبير من الشهداء والجرحى وجميعهم من طواقم الدفاع المدني والإسعاف في طريقهم بشارع الجلاء بغزة لإنقاذ المصابين".

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

المصدر: RT