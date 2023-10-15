سيناتور أمريكي يعتزم تقديم قرار إلى مجلس الشيوخ للقيام بعمل عسكري ضد إيران

صرح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، بأنه يعتزم تقديم قرار إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يسمح لواشنطن إلى جانب إسرائيل، بالقيام بعمل عسكري لحرمان إيران من عائدات النفط.

وقال غراهام لشبكة "إن بي سي": "هذه هي رسالتي: إذا شن حزب الله، وهو القوة الوكيلة لإيران، هجوما واسع النطاق على إسرائيل، فسوف أعتبر ذلك تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل".

وأضاف: "سأقدم قرارا في مجلس الشيوخ الأمريكي يسمح للولايات المتحدة برفقة إسرائيل القيام بعمل عسكري لإخراج إيران من قطاع النفط.. إيران إذا صعّدتِ الحرب، فسوف نأتي إليك".

وردا عما إذا كان يمكن اعتبار تصريحه بمثابة استعداد لإعلان الحرب على إيران، أجاب: "أنا على استعداد لاستخدام القوة العسكرية لوقف تمويل حماس وحزب الله.. فكرة أن إيران علمت بهذه العملية من الصحف أو التلفزيون هي فكرة مثيرة للضحك. 93% من أموال حزب الله وحماس تأتي من إيران. هذا هو مصدر المشكلة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "سيتعين عليها اتخاذ خطوات ضد إيران إذا هاجم حزب الله إسرائيل في الشمال، أو إذا بدأت حماس في قتل الرهائن، أو إذا تعرض جنود أمريكيون لهجوم في سوريا أو العراق".

وأشار إلى أنه "إذا تصاعدت الحرب، علينا أن ندمر قدرة إيران على تمويل الإرهاب في المستقبل. هذا اقتصاد نفطي، بدون عائدات النفط لا يمكن أن تكون أكبر دولة راعية للإرهاب.. إيران القرار لكم، اتخذوه بحكمة".

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن القوات الأمريكية يمكن أن تدخل غزة لتحرير الأمريكيين المحتجزين فيها.

وتأتي هذه التصريحات وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT